Julie LAMPE

Je suis actuellement chargée de produit chez Parcours, acteur de la location longue durée de véhicules, mes missions principales sont le management de produit en phase de pré commercialisation, effectuer de la veille marché et concurrence et le pilotage de supports commerciaux relatifs aux produits.

J'ai été Assistante promotion des ventes chez General Motors à Paris, je m'occupe en grande partie de l'organisation du Mondial de l'automobile 2014 pour la marque Opel.

Je aussi en dernière année de Master "Communication & Marketing" à l'IPAG Business School (Nice).

Avant ce poste, j'étais en alternance en tant qu'assistante Commerciale et Marketing au sein de l'entreprise MOBIBASE (Sophia Antipolis) qui est un éditeur de chaînes connectées.

J'ai effectué un semestre à l'étranger dans le cadre d'un échange universitaire à "University of Surrey" à Guildford aux alentours de Londres. Cet échange m'a permis de développer mes connaissances linguistiques mais également culturelles.

TOEIC: 770



Mes compétences :

Photoshop

Adobe InDesign

Création de logos

Photographie

Etudes de marché

Communication

Communication événementielle