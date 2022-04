Mon expérience acquise au sein d'une filiale française d'un groupe Québécois, m'a permis d'intervenir dans différentes sociétés ayant un besoin en organisation interne de leurs services financiers.

Différentes sociétés ont fait appel à mes services, telles un groupement de magasin d'audioprothèse, une société de bateaux promenades sur la seine, etc. ...

Toutes ces sociétés ont un point commun : Leur croissance, qui nécessite une adaptation, une restructuration et de ce fait, la mise en place de nouvelles procédures financières et de nouveaux contrôles internes pour répondre aux besoins des dirigeants, en évolution permanente.



Mes compétences en Direction Financière vous apportent cette réorganisation interne :

Harmoniser les équipes, instaurer une communication, une réactivité entre services,

Analyser le service comptable et y apporter de nouvelles fonctions,

Mise à niveau de l'outils informatique,

Aider à la mise en place d'un CODIR, et éventuellement l’animer,

Apporter des contrôles commerciaux en relation étroite avec le service financier,

ETC ...

Mes conseils en organisation financière sont facturés au temps passé, sans engagement, sur des horaires définis ensemble.



Mes bonnes relations professionnelles et amicales avec des dirigeants et cadres de Montréal, m'ouvrent la possibilité d'orienter mes interventions dans des filiales françaises de compagnies basées au Québec.



A bientôt je l'espère,

Didier Lapergue



Mes compétences :

Rigueur

Ténacité