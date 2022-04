Gina LAPERGUE

Administratif / Commercial



Gestion d’une équipe

Rédaction des contrats clients

Réalisation de divers courriers et travaux administratifs

Organisation de manifestation (séminaires, conférences…)

Organisation de rendez-vous (gestion agendas, déjeuners, déplacements…)

Saisie de commandes, offres de prix

Réalisation de procédures

Réalisation de compte rendu

Présentation PowerPoint

Prospection téléphonique

Gestion et suivi des clients

Gestion des litiges

Suivi de tableaux de bords

Commandes et gestion de fournitures

Filtrage et transfert d’appel



Communication



Réalisation de plaquettes, catalogues et autres outils de communication

Rédaction des outils de communication

Animation de réunion

Interface avec les fournisseurs



Tourisme



Création de circuit touristique

Négociation avec les fournisseurs et les clients