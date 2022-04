Didier LAROCHE

Moniteur de ski BEES - Ecole de ski ski-lesson.com

Moniteur de pilotage automobile BPJEPS - Ecole de pilotage automaitrise.com et 4x4passion.com

Moniteur de Voile BEES et skipper

Informaticien de formation et par passion (toujours dans le vent et en formation continue même si ce n'est plus l'activité principale - spécialisations : internet, gestion de projet et sécurité informatique)

Grande expérience dans les challenges, organisations et voyages personnalisés.

Didier - didierlaroche.com



Mes compétences :

Circuit tout terrain

Randonnées en tout terrain

Cartographie et navigation

Véhicules de compétition

Circuit neige et glace

Voile et sports nautiques

Organisation d'évènements

Véhicule électrique

Véhicules neufs

Ski alpin

Bateau voile et moteur

Snowboard

GPS

Voyages sur mesure

Pédagogue

Maîtrise des outils informatiques

Roadshow

Encadrement

Maîtrise de la glisse

Organisation de salons

Formation

Véhicule tout terrain