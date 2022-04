Avec plus de 15 ans d'expérience dans le milieu du BTP, je suis à la recherche d'opportunités toujours dans le Secteur de l'industrie du BTP et du 2nd-Oeuvre dans l'ouest de la France comme responsable Commercial.



Mes compétences :

Animation commerciale

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Commerce B2B

Budgétisation

Analyser les besoins et définir les objectifs