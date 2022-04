Didier LATAPIE

Depuis 2012 Administrateur des FAFCEA (Fonds de Formations pour les Artisans)



Depuis 2008 Vice-président en charge de l'Artisanat de la CGPME du Rhône.



Depuis 2010 Administrateur d'une Association de Gestion et de Conseils (OGC-H).



Depuis 2010 Vice-Président d'Artisan De Notre Avenir(ADNA).



Depuis le 18octobre 2010 Elu de la Chambre Régionale et Départementale de Métiers et de l'Artisanat.



Depuis 2011 je suis membre, au titre de la Chambre de Métiers, de:

- Syndicat Etude et de Programmation de l'Agglomération Lyonnaise (SEPAL).

- Membre du Schéma de Cohérence Térritorial (SCOT)



Mes compétences :

Création d'entreprise

Réseau

Disponibilité

Organisation