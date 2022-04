Didier LAUER

J'allie une expérience de 8 années d'operateur de salle de controle à 4 annéés de technicien procédé en

cimenterie avec 2 années d'opérateur expert salle de controle en métallurgie . Cela m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires au suivi quotidien et mensuel des indicateurs de production,qualité,sécurité et environnementaux. J'ai participé et préparé le bilan thermique et aéraulique du projet international AETHER ,de réduction des émissions de CO2 ,pour la production de clinker.



I combine an experience of eight years of control room operator to four years of process technician in a

cementery with two years of control room expert operator in metallurgy . This allowed me to acquire the necessary knowledge to daily and monthly monitoring of indicators of production, quality, safety and environmental. I participated and prepared heat and ventilation assessment of the international project AETHER, reducing CO2 emissions for the production of clinker.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Combustion

CUISSON

Aéraulique