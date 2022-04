Didier LE GALL

Fort d’une expérience de 10 ans dans les achats (production et investissements) et la logistique (transport international - Overseas).

Ayant travaillé dans le domaine de l’armement, de la chaudronnerie industrielle et du ferroviaire. J’ai également une connaissance du milieu automobile et du bâtiment, pour y avoir travaillé respectivement 5 ans et 2 ans. Spécialisé dans les procédures douanières, les transports conventionnels et exceptionnels, j’ai géré et suivi le transport et la livraison finale à notre client aux Emirats Arabes Unis de 10 engins militaires dits " de guerre". Les deux secteurs, privé et étatique, pour lesquels j’ai travaillé m’ont apporté un plus dans mon expérience.

Outre les pays de la zone Euro, les pays avec lesquels j’ai été amené à travailler sont :

Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Etats-Unis d’Amérique, Singapour, Turquie, Inde, Mexique, Brésil et Chine.

Ayant une expertise en Supply Chain, je suis actuellement expert technique en polyester.



Mes compétences :

Achats

Logistique