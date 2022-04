Célia GUERIN

ACHAT COMMODITE (poste stratégique)

 Développer, mettre en œuvre et suivre la Stratégie Achats

 Rationaliser le panel fournisseur

 Rechercher les fournisseurs en pays à bas coûts

 Manager la relation fournisseur

 Négocier les contrats-cadre

 Sécuriser et superviser les objectifs Qualité, Coût, Délai

 Contribuer aux analyses « Make or Buy »

 Réaliser des revues de performance régulière avec les fournisseurs

 Conduire et Animer le réseau Achats

 Fournir l’expertise pour les réclamations

 Etre en support de la gestion de l’obsolescence et analyser le cycle de vie de produit



ACHAT EN MODE PROJET (poste opérationel)

 Représenter l’interface Achats pour le Projet, l’Ingénierie et la Logistique

 Préparer et envoyer les consultations fournisseurs

 Comparer les offres fournisseurs sur les aspects commerciaux, techniques, et contractuels

 Négocier les prix et les conditions commerciales

 Assurer un comparatif fournisseur équitable (décision consensuelle en interne)

 Suivre la performance QCD fournisseurs et mettre en place les plans d’actions nécessaires

 Animer et former les personnes sur les activités e-Sourcing : RFI – RFQ - e-Auction



TRANSPORT & LOGISTIQUE

 Gérer et coordonner les opérations Logistiques (Importation/Exportation)

 Responsable du budget Transport

 Négocier et contractualiser avec les transitaires

 Préparer les justificatifs pour la remise des crédits documentaires en banque

 Définir le meilleur incoterm par opération





Mes compétences :

Achats

E-sourcing