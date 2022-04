Didier LE PATEZOUR

Diplôme de Pédicurie-Podologie en 1989

- Osteopathie D.O à l'IFBO Béziers de 2012 à 2017



Formé à :

- la Bio-mécanique Américaine par Jean Smekens 1990

- l'analyse du Sportive à la Faculté de Bobiny Sport et santé,1991

- la Posturopodie à l'Institut de Posturologie Paris (Philippe Villeneuve et Sylvie Parpay)



Autres domaines de formation

- Analyse transactionnelle à IEDPP Grenoble (Claire Chaudourne)

- CNV: Communication non-violente ( Philippe Garric)

-Métakinésiologie (Philippe Bertholon)

-Psychosomatique Clinique (Salomon Sellam)

-BioPNL (Christian Fléche)



Mes compétences :

Podologue du sport

Posturologue

Podo-diabète

Ostéopathe