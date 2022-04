Erwan LE PATÉZOUR

Depuis juillet 2007, ingénieur matériaux pour Mersen France Amiens (ex Carbone Lorraine). déplacements fréquents à l'international dans les filiales du groupe. assistance technique et formations dispensées aux clients.



ingénieur de recherche pendant 3 ans au Laboratoire des produits plats (Ledepp) de Sollac, à Florange (groupe Arcelor) , partenariat avec le laboratoire Gemppm de l'INSA de Lyon



ingénieur de recherche à Coimbra (Portugal) pendant un an



école d'ingénieurs céramistes à l'ENSCI de Limoges (4 mois de formation à l'université d'Alfred, NY, USA)

puis un DEA de mécanique des matériaux à Montpellier, et le stage effectué au département de mécanique de l'université de Coimbra, Portugal



classes préparatoires P à Saint Brieuc



Mes compétences :

Amélioration continue

Informatique

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Expertise technique

Spécifications techniques

Animation de formations

Support technique

Commercialisation des produits techniques