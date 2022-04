Didier LEBAS

Véritable homme de terrain, j’adore conjuguer mon aisance relationnelle à mes compétences et connaissances professionnelles, afin de servir au mieux les intérêts communs des clients et de entre ma société. Travaillant pour la SNCF en tant que Responsable de Commande Trains, je m'occupe au quotidien de 400 Contrôleurs. Mes expériences à la DCNS et chez Système U, ainsi que ma formation de Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique m'ont donné les certitudes pour la réalisation de mon travail.

Mes compétences professionnelles sont les suivantes :

Management et gestion des équipes logistiques avec suivi total

Analyse et organisation du travail des équipes et élaboration des tableaux de bord

Gestion, planification et optimisation de la production

Analyse et construction de la gestion budgétaire d’entrepôt avec études des coûts

Gestion des stocks avec prévisionnel, de stocks mini-maxi

Pratique des logiciels : Excel, Word, Power point, SAP, ERP, WMS, GPAO.

Très bon relationnel



Mes compétences :

Planification

Management

Gestion

Logistique

Informatique