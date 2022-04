Charles GURDJIAN

Depuis 8 ans, responsable logistique chez Gascogne Sack, je gère les expéditions en prenant en compte l'urgence et les demandes pressantes de nos clients.

l'une des forces de Gascogne St-Herblain est la réactivité à fabriquer et à livrer nos clients dans un délai très court.

Nos transporteurs, référencés suite à un appel d'offre sont sensibilisés et nous apportent leur soutien et leur efficacité dans la plupart des cas.

Je me suis par ailleurs forgé une solide expérience de "logisticien" dans différents domaines tels que le transport de produits frais, la gestion d'équipes de distribution, les achats dans un bureau d'étude et d'application et le camionnage dans une société de transports.

Ces différents postes m'ont donc apporté des compétences dans plusieurs domaines, et la réactivité qu'il faut pour être efficace assez rapidement.

Je garde d'ailleurs toujours un œil ouvert sur des opportunités...et reste prêt à me pencher sur tout offre afin de donner une nouvelle direction à ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel