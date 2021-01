Gilles HENNION

Ma mission principale au quotidien est d’optimiser la gestion des stocks et l’organisation des flux pour assurer la fluidité requise à la qualité de notre prestation auprès des patients, ce dans un environnement exigeant et réglementé.

En partant du besoin des patients (prescription médicale), avec l’aide de nos partenaires (fournisseurs), mes équipes sont quotidiennement au service de l’entreprise pour lui permettre d’assurer les interventions à domicile mais aussi dans tout établissement de santé (Hôpital, HAD, EHPAD ou autres).

Soucieux des notions de responsabilité et d’autonomie individuelles, j’aime travailler à la recherche de performances, généralement de façon proche dans un climat simple et convivial.



