Didier GIRARD

Actuellement, Responsable des achats et Offre au sein de Intersport - Groupe Leclerc, j'ai la responsabilité de l’animation de l’équipe achats et offre de l'entreprise au service des magasins.



Mes précédentes expériences m'ont permis de me forger des convictions fortes en management, gestion, achat, construction de l’offre et commerce.



De novembre 2010 à Juin 2016 Responsable des achats et promotion des ventes au sein du groupe alimentaire Boucheries André, j'ai eu responsabilité de l’animation de l’équipe achats et merchandising ainsi que celle des indicateurs économiques auprès des magasins. Je pilotais et réalisais avec mes équipes la construction et l’animation commerciale de l’offre produits frais (6 familles – 3500 références – 130 fournisseurs) afin de garantir mes engagements de satisfaction clients et de rentabilité.



Entre 2006 à 2010 j'ai eu en charge l’animation de l’offre opération commerciale de Décathlon au sein de la direction marketing et commerciale France. L’élaboration du planning annuel, l’organisation des opérations commerciales, la sélection des offres, l’animation de l’approvisionnement, la mesure économique et qualitative étaient mes principales missions.



Entre 2000 et 2005 j’avais en charge la responsabilité d’un portefeuille achats au sein de la centrale d’achats internationale Décathlon (Oxylane), ainsi que des négociations, constructions de gammes, optimisation de la chaine d’approvisionnement afin de servir l'ensemble des magasins européens et formateur sur SAP Retail.



Au niveau commercial terrain, entre 1991 et 2000 j'ai eu l'opportunité d'être successivement vendeur, responsable de rayon sur différents périmètres et formateur (vente, produits, linéaire), ce qui m’a permis de construire des bases commerciales solides.



Passionné et pratiquant de sports en général (football, ski, vélo, tennis), je suis également un adepte très assidu de course à pied depuis ma jeunesse (sport étude athlétisme), que je continue de pratiquer en compétition, du cross au marathon (meilleur temps 2h39) en passant par le trail (Tour du mont Blanc en 2014). J’aime surtout partager cette passion au sein d’un groupe d’entrainement, au travers de tests produits ou d’échanges sur des blogs.



Mes compétences :

Achats

Marketing

Animation d'équipe

Supply chain

Outils bureautiques

Pilotage et Suivi d'Activités