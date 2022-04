Erwan PIERRE

Ingénieur agroalimentaire ENSBANA de formation, j'ai commencé ma carrière en boulangerie industrielle chez HARRY'S en 2000.



De 2001 à 2004, différents postes en production à l'usine de fabrication de cigarettes (ALTADIS, Ex-SEITA) de LILLE m'ont permis d'acquérir une bonne expérience de management.

J'ai ensuite occupé le poste de reponsable logistique à l'usine de NANTES où je supervisais les activités de planification, ordonnancement, approvisionnements, gestion de stocks, et transports.



Je suis rentré en mai 2007 dans le groupe CONSTELLIUM (Ex-ALCAN, métallurgie pour l'aéronautique), tout d'abord en tant que Black Belt, puis en tant que responsable Amélioration Continue de 4 sites de production.

J'occupe depuis avril 2010 le poste de directeur Supply Chain de la société CONSTELLIUM pour le site de Montreuil-Juigné.



Je fréquente ce site pour débattre de sujets industriels et tisser des relations dans la région.



Mes compétences :

SAP

Logistique

Supply chain

Production

Amélioration continue

Agroalimentaire

Six Sigma

SMED

Lean Manufacturing

Kaizen