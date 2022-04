Carlo BIANCHI

J'ai l'intime conviction que n'importe qui peut apprendre n'importe quoi, à condition d'utiliser la pédagogie adaptée !

Je construis des formation sur mesure et des supports pédagogiques interactifs et ludiques pour les entreprises de tout secteur d'activité.

Les parcours de formation de formateur que j'ai conçu s'appuient sur les principes de la "pédagogie inversée" et produisent deux types de livrables : l'apprentissage d'une méthodologie structurée et la production de modules de formation clés en main.



Parmi les entreprises qui ont apprécié mon travail :

ALLIANZ, ARCELOR MITTAL, BOMBARDIER, CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, COCA COLA, CREDIT AGRICOLE, DANONE, ENEL, ESSILOR, FESTO, FIAT, GENERALI, HOTELS HOLIDAY INN, KERNEOS, KRAFT FOODS, LES MOUSQUETAIRES, LVMH, MGI COUTIER, MONDIAL ASSISTANCE, PSA, RENAULT, RECKITT BENKISER, SAINT GOBAIN, SNCF, SERVIER, ...



Activité d'enseignement :

- ESC Rouen : Cours de "Comportements Organisationnels"

- ESCE Paris : Cours de Performance Commerciale

- CESI Bagneux : Cours de "Amélioration Continue & Lean Management"



Plus de 25 ans d'expérience dans la conception de jeux d'entreprise et l'animation de formations dans divers domaines :

- Management / Vente

- Communication

- Amélioration Continue / Lean

- Résolution de Problèmes

- Formation de Formateurs



Mes compétences :

Ingénierie de la formation

Formation de formateur

Conception de jeux de formation

Ingénierie pedagogique

Formation