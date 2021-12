Lionel SALAUN

Véritable interface entre fournisseurs et clients, et interlocuteur privilégié des prestataires logistiques et des services internes depuis 20 ans, mes compétences et mes qualités me permettent de mener à bien quatre des missions essentielles d'une Supply Chain performante :

- Optimisation des flux logistiques ;

- Diminution du niveau de stockage ;

- Rationalisation des transports amont et aval ;

- Coordination de projets transverses (ex. migration d'ERP).





Mes compétences :

Supply chain

ERP SAP

Export

Approvisionnement

Logistique

Distribution

Achat

Transport

Planification

Gestionnaire