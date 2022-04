Didier LEBRUN

Photographe, réalisateur, musicien et communicant depuis plus de 30 ans, en compagnie de deux partenaires je lance en 2011 la marque Altitude&Co.

Passionné par la vie des produits et des consommateurs, j'ai développé un nouveau métier « le Marketing Produit ». Les résultats ne se font pas attendre et la réussite des clients est immédiate.

Batteur de rock et d’idées innovantes, je partage mes expériences auprès des élèves de l’ENACOM à Nantes et fait de la vie une source permanente de découvertes.