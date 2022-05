Mickaël CRENN

Après avoir obtenu mon MBA Web Business à l'ESCEN Bordeaux et en Master Sciences du Management à l'Université de Limoges, j'ai décidé de créer mon agence de communication : 16h33 !



L'entreprise 16h33 est votre agence de communication en Poitou-Charentes et Aquitaine.



Passionné par le web et les nouvelles technologies depuis des années, je suis toujours en veille par rapport à l'actualité dans le domaine du web.



Mes compétences :

Prestashop

Javascript

HTML/CSS

WordPress

PHP

Outils Google

SEO/SEM

Gestion de projet

E-Commerce

Web Design

Google

Infographie

Programmation

Communication

SIL

Formation WordPress

Formation Prestashop

Social media