Didier LEFEBVRE

Fort d'une expérience de six années dans le Génie civil et vingt huit années en Génie climatique, Professionnel du Bâtiment dans sa globalité, j’ai pu aborder tout au long de mon parcours toutes les problématiques de l’acte de Construire.

De la phase étude à la Réception de travaux, en passant par le respect des délais, le planning, l’enclenchement des tâches, la coactivité, la sécurité, mais aussi la gestion commerciale, financière et humaine, j’ai su trouver des solutions positives en collaboration avec tous les acteurs de la construction.

Aujourd’hui je souhaite relancer ma vie professionnelle, et trouver un poste dans lequel mes compétences et mes qualités morales pourront s’exprimer pleinement.

Motivé et impliqué, aimant le travail en équipe je peux apporter ma vision et mon expertise sur tout type de dossier.



Mes compétences :

Management

Conception Etude Realisation