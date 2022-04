Didier LEGROS

Mon parcours de manager en entreprise et parallèlement, ma passion pour le chant m'ont mené à m'intéresser davantage à l'humain. Convaincu du lien ténu entre la voix et la personne, je me suis formé d'abord en psycho-vocal et j'ai découvert, à cette occasion, la gestalt-thérapie. J'ai alors commencé un cheminement vers le métier de Gestalt-Thérapeute ou Gestalt Praticien qui m'a pris une dizaine d'années entre thérapie et formation. Je reçois dans mon cabinet situé à La-Motte-Servolex, près de Chambéry.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Relations sociales & syndicales

Ecoute

Chant

Thérapie de groupe

Management

Thérapie individuelle