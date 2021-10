Didier LEMAITRE

Je suis un spécialiste de l'infogérance.

J'interviens dans toute la chaîne du métier et ai exercé des "deux côtés", aussi bien côté infogérant que du côté utilisateur d'infogérance.

Côté infogérant : en avant vente, étude de cahier des charges, élaboration de solutions et de réponses aux clients, transition et mise en place du contrat, exploitation et run (RH, opérations, finance, relation client commerce...)

Côté client utilisateur :conception de cahier des charges, procédure de gestion de lappel d'offre, évaluations, choix, mise en place, suivi du prestataire..



Mes compétences :

Infogérance

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité informatique

Novell Netware

X25

TCP/IP

Microsoft Windows NT

Microsoft Exchange Server

ITIL

IPX

Cisco Switches/Routers

CheckPoint Firewall

BlackBerry