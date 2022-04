Depuis le 1er novembre 2016 j'ai, avec ma société DIVAFE, pris en charge pour le groupe FENZI ALUPRO et TECGLASS GLASS ALLIANCE la représentation officielle en France des solutions de collage pour le verre et le vitrages isolant ainsi que l'impression numérique sur verre. Je suis en charge du développement et de la gestion commerciale et le support technique en collaboration avec les services commerciaux et techniques du groupe. Les produits répondent aux normes EN1279 et au référentiel Cekal.

je propose des formations pour le collage, la mise en place du contrôle qualité suivant EN1279 et Cekal



www.divafe.fr

didier.lemesle@divafe.fr



www.alupro.it

www.tecglassdigital.com



Expert en collage et assemblage du verre ( colle UV, colle pour vitrages PU, PS, Hotmelt...)

Je souhaite partager mes compétences : études, conseils, formation, accompagnement de projets, système qualité, auditeur en France , Europe , Algérie et Turquie pour Vitrage isolant, verre feuilleté et verre trempé ( Cekal et EN 1279, EN12150..), le contrôle qualité et le référentiel Cekal pour le verre et le vitrage isolant, ainsi que le collage avec la technologie UV. Et l'impression numérique sue verre.



Mes compétences :

Expert en collage et étanchéité

Mise en place système qualité

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 900X Standard

Gestion de projet

Marquage CE

Reférentiel Cekal

Formation professionnelle

Collage UV

Specialiste vitrage isolant, verre trempé et verre

Formation professionnelle continue