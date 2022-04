Didier LEMESLE

Je suis quelqu'un de dynamique et organisé, responsable, je mesure 1m74 pour 85kgs les yeux vert et en bonne santé à ce jour.

Je suis à la recherche d'un poste de moniteur Boucherie sur le grand ouest.

j'ai maintenant plus de 28 ans d'expérience en Boucherie et je souhaiterai évoluer une dernière fois avant d'arriver à la retraite.



Mes compétences :

boucher

Boucherie

Chauffeur

CHAUFFEUR LIVREUR

Fimo