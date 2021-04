Robert TRIEF

Artisan expérimenté dans un des plus beaux métiers de bouche, j'aime transmettre le savoir et les compétences au travers du métier de formateur; je suis organisé, rigoureux, ponctuel, passionné.

Travailler en immersion comme chef ou manager de rayon bcvt de façon ponctuelle, complète les mises à jour des formations, et remet à niveau les différentes techniques, organisations, et tarifications des différents rayons visités, en quelques exemples:

-la commande initiale et son réapprovisionnement soit automatique, soit manuel

-les cadenciers de commande et de coupe

-les inventaires à coefficient de parité

-les normes et calcul de productivité avec marge et vulnérabilité

-les rendements avec péréquation de tarif, etc...

Mettre à jour les nouveautés de réglementation telle que la nouvelle dénomination en gms, ou l'application en libre service de nouvelles règles.

Le contact avec la matière première, qui évolue constamment en fonction de la demande des clients, permet une remise en question régulière, donc une progression positive, et une modernité empreinte de tradition avec savoir faire.

La maîtrise dans la gestion du process diagnostic (diag de début-formation-mise en application-suivi-diag final) assure une autonomie pour la gestion et l'évolution des rayons traditionnels et libre service

Conseiller les chefs d'entreprise dans la création, l'organisation, le développement, la reprise d'une boucherie, charcuterie traditionnelle ou en libre service, sur les rayons frais en particulier, sont parties intégrantes de ma fonction.

Les différentes formations sont l'animations & la théâtralisation, le merchandising, la connaissance & soins aux produits, la réglementation & hygiène sur les rayons, et dans le magasin en général, l'organisation, la gestion des rayons traditionnels & libre service (rayons frais).

le public que j'accueille à ces formations sont:

-les pdg d'entreprises

-les directeurs salariés

-les futurs franchisés

-les adjoints & adjoints évolutifs

-les responsables de rayons

-les employés de rayons

Je souhaite partager mon expérience acquise pendant 8 ans au sein de plusieurs services de formation, et d'une trentaine d'années en boucherie, charcuterie, volaille, traiteur.

Un projet de certificat de qualification professionnelle réalisé en attente d'un employeur désireux de l'utiliser.





Mes compétences :

Gestion des rayons trad et ls

Organisation et planification du travail

Audit, formation et conseil

Merchandising

Hygiène, sécurité et réglementation alimentaire

Connaissances et soins des produits

Animation et théâtralisation des rayons trad et ls

Traiteur

Stratégie et enjeux des rayons libre service

Analyse complète et autonome d'un rayon

Ingénierie de formation

Pédagogie

Snacking

Élaboration de charcuterie artisanale

fabrication de préparation bouchères