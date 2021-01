Cadre chevronné, 20 années dans la Direction d'entités Commerciales

> 80 Meuro ; sur des surfaces > 9500m² comptant > 250 collaborateurs.



Je développe l'activité commerciale dans un contexte concurrentiel difficile, garant de la croissance rentable visant à pérenniser le capital compétence & social pour cultiver la différence.



Je souhaite rejoindre aujourd'hui un Groupe qui laisse de « vraies » libertés d'action, une autonomie bienveillante assumée & une responsabilité engageante partagée.

J'accompagne sa croissance externe et interne par mon investissement personnel, par mon expérience, mon savoir être et faire.



Stratège, pédagogue, je fixe les étapes et les rôles de chacun pour conduire la transformation et amener la vision vers l'action



A l'écoute de belles opportunités pour de l'audace commercial



Bien à vous



Pascal Sand'Homme

+33614361098



psandhomme@gmail.com