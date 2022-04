Didier LESCAUDRON

La complexité nous enveloppe de brume mais le souffle du questionnement en disperse la nébulosité et nous offre la clarté du jour qui se lève.

Une longue histoire matérielle et culturelle nous inscrit dans des liens intergénérationnels. Evaluer, projeter, organiser, partager, accompagner, avons-nous d’autre choix que de construire, coopérer et transmettre ce qui fait notre humanité ?