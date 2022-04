Didier LETIZIA

Le groupe LGM (1 000 collaborateurs) est un acteur incontournable pour le management des grands programmes dans les technologies de pointe. Le groupe est spécialisé dans les métiers de la Gestion de Projet, du Soutien Logistique, de la Sûreté de Fonctionnement et de la sûreté nucléaire. Il est partenaire de grands groupes industriels qui réalisent des équipements et des systèmes de haute technologie dans les secteurs de pointe (aéronautique, défense, ferroviaire, naval, nucléaire...).



Au sein de notre agence d'Aix en Provence, je suis en charge de développer et encadrer nos activités de SN/SdF/SLI/MCO dans le secteur de l'énergie. Nos principaux clients sont le CEA, EDF et AREVA mais également de nombreux industriels de rang 2 qui œuvrent pour l'industrie du nucléaire



Mes compétences :

SdF

SLI

Gestion de projet

Management

Gestion de configuration

Conseil

Soutien logistique

Sûreté nucléaire