Didier LETOILE

Carrière diversifiée en Direction Technique & Relation Client

- Expérimenté en tant que PMO / responsable de projets / responsable de programme

- Expérimenté dans des contextes de transformations / réorganisations

- Méthodologies de travail transverses : capacité d’action inter-métiers (Technique / Finance / Marketing)

- Expériences en planification et organisation de la relation client (PBX, CTI-ACD Genesys, Digital, dimensionnement de centre de contact)

- Expériences Techniques :

réseaux WAN/MAN : IP/MPLS (PTN), réseaux optiques WDM, Faisceaux Hertziens, SDH

réseaux mobiles GSM/3G/4G/LTE

réseaux fixes FAI : FTTH/GPON/xDSL

RIPs FTTH : infrastructures BLOM & FTTH



Je suis à l’aise aussi bien dans des rôles opérationnels (contexte de déploiements volumiques avec enjeux planning fort) que dans des rôles fonctionnels (réflexions architecturales, planification, support aux ingénieries opérationnelles…)



Manager reconnu, j’ai en particulier :

- Fédéré les équipes autours de projets majeurs : montées en débit 4G/ 3G (Bytel en tête sur les débits 4G), généralisation de l’optique dans le réseau national Bouygues Telecom, introduction de nouvelles technologies ( WAN PTN IP, WDM 100G, FH Long Haul), challenge des méthodes de travail et des processus internes

- Adapté les organisations dans un contexte de forte réduction des coûts : externalisation en centres de services

- Participé à des projets stratégiques : achat du réseau FAI club internet à 9C, membre de task force pour appels à candidature ARCEP…



De nature curieuse, je suis appétant à l’informatique (forte implication dans l’évolution des outils métiers et les gains de productivités induits), et aux sujets financiers (travaux de modélisation d’activité en relation étroite avec le département financier)



Mes compétences :

3G

ATM

ADSL

Microsoft Excel

GSM

UMTS

IP

Fibre optique

Faisceaux Hertziens

Microsoft Access

Modélisation

Finance

4G

Architecture réseau

SDH

Relations clients

FH

DSLAM

WDM

Management

Télécommunications

Audit interne

FTTH

DSP

RIP

Conduite de projet

BLOM

VoIP