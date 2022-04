Amelle MIR

Responsable d'un centre de profit au sein d’une Business Unit dans l'environnement Altran /Industry & Utilities



Mon activité

- Développer l'activité commerciale : prospection et fidélisation de grands comptes clients (Suivi de projets Systèmes d'Information et organisation). Principalement sur des projets Digitaux (Gestion de projet Web, Webmarketing...)

- Gérer un centre de profit : gestion financière et humaine (management de cadres)

- Recruter de nouveaux éléments





Mes compétences :

Management d'équipe