Didier LETOURNEUR

Montage de séparateurs sur manomètres

Réparations des manomètres

Vérification des manomètres

Procès verbaux d'étalonnage

Devis matériel neuf et réparation.



Responsable service après-vente sous-traité d'outillage industriel.

Gestion des réparations avec et sans garantie.

Devis de réparations, pièces et matériel neuf de remplacement.

Négociations auprès des fournisseurs.

Règlement des litiges.

Suivi et enregistrement des dossiers de la réception jusqu'à l'expédition.



17 ans de vente en quincaillerie industrielle tous corps de métier.