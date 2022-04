Didier LEVENEUR

Apres des études en comptabilité gestion, mon parcours professionnel et mes envies m'ont amené à passer et obtenir un Master 2 en organisation et conduite du changement.



Passant par des postes de gestionnaires, et ensuite de conseiller, j'ai depuis 2006 alterné postes d'encadrement, d'ingénieur MOA, de conduite du changement.



Mon expérience dans la relation clientèle, et mes connaissances des différents domaines de gestion au sein de la CNIEG me conduise aujourd'hui sur une mission dans le domaine de la Stratégie Digitale.



Je releve au travers de cette mission un nouveau defi en élargissant mon champs d'actions et de compétences



Mes compétences :

Management

Gestion Projet

Gpec Et Gaec

Gestion Communication Clients

Conduite du changement

M O A

recrutement