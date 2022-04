Didier LEVEQUE

Actuellement responsable du service Software Engineering chez Atempo, j'ai conçu et développé avec une équipe de 6 personnes un ensemble sûr et efficace de procédures et d’outils pour la fabrication et l’installation des logiciels TimeNavigator et HyperStream Server, de la gestion des sources à la mise en ligne sur Internet.

En première ligne pour satisfaire les besoins de nos clients mais aussi de nos équipes de développement, marketing, support et QA, j’ai su montrer les qualités nécessaires pour comprendre, synthétiser et répondre à ces demandes parfois contradictoires dans un environnement international.

J’ai acquis depuis plus de 20 ans une grande expérience dans le domaine de la production de logiciels ainsi que la maîtrise de technologies sans cesse innovantes.

Mes capacités d’écoute et de diplomatie, mon esprit de synthèse, mon sens de l'organisation sont mes principaux atouts.



Mes compétences :

Gestion de projet

Java

Perl

C++

Linux

Cmake

C

Subversion

BOOST

ANT

XML