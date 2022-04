Didier LEVEQUE

Ancien cadre dirigeant d'une entreprise industrielle filiale d'un groupe anglo/neerlandais je suis expert dans les domaines fianciers ,controle de gestion et ressources humaines.

Pendant près de 30 ans j'ai accompagné cette petie PME en 1979

pour en faire aujourd'hui l'un des leaders dans la transformation des métaux .Je suis aujourd'hui agé de 59 ans et je crée ma propre entreprise pour appoter mon expérience et mon savoir faire à des grosss PME/PMI qui ne peuvent s'offrir des personnels payés à plein temps; je cherche donc des entrprises

industrielles ou non dans lesquelles je pourrais intervenir sous forme de mission pour les aider à améliorer leur gestion, diminuer leurs couts, rationaliser etc.



Mes compétences :

Organisation

Réduction de coûts