Didier LEYMARIE

Architecte logiciel

Systèmes embarqués et temps réel

Expert Linux et logiciels libres

Adaptation (BSP) et configuration de systèmes d'exploitation (Linux kernel, pSOS),

Conception et développement de drivers (réseau, MTD, FPGA, DSP), interfacage matériel/logiciel

Construction de distributions pour systèmes embarqués (production, remote upgrade)

Compilation croisée et packaging de logiciels libres

Réalisations d'applications réseau haut-niveau: Embedded WebServer, SNMP Agent, XML/HTTP...

Développement OO en C/C++/Python/BASH...

Anglais professionnel: collaboration avec les sites UK/USA, conférences hebdomadaires, séjours réguliers UK/USA, documentation



