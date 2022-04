Didier LIEBAULT

Fort de mon expérience de plus de 30 ans en tant que technicien et responsable process au sein des sociétés telles que PHILIPS et JOHNSON CONTROLS et référent dans le processus de brasage à la vague des cartes électroniques, j'ai intégré la société VAGUES SERVICES.

Le fait d'avoir passé de nombreuses années dans le domaine de l'industrie électronique et d'avoir gérer différents projets me permet de vous proposer en toute transparence le matériel adapté à vos besoins de production et de vous accompagner dans le process de brasage des cartes électroniques, une profession ou l’expérience et le savoir- faire commencent à se faire ressentir comme un manque dans le domaine .

Cette société française est au service de l'industrie depuis 1993, VAGUES SERVICES est spécialisée dans la conception et la fabrication de machine et matériel de brasage des cartes électroniques.



Elle est implanté dans le secteur de l'électronique industrielle depuis plus de 20 ans. Les responsables techniques et commerciaux sont à votre disposition pour étudier et réaliser le matériel ou l'outillage qui répondra le mieux à vos exigences de production et de qualité.



Concernant les machines de brasage à la vague, notre démarche est de vous communiquer la liste de nos clients afin d’avoir une transparence complète envers vous.

Nous vous laissons l’opportunité de les contacter afin de connaitre leurs opinions et observations concernant les résultats qualité et la facilité de démontage pour la maintenance.



Nous ne nous limitons pas à vous vendre du matériel. Nous vous apportons un engagement de qualité, un accompagnement process et des solutions pour vos problèmes de qualité de brasage sur tout type de machine et ce, pour atteindre vos objectifs de production. Nous cherchons à vous apporter le matériel adapté, spécifique et non surdimensionné dont vous pourrez avoir besoin. Nous prenons en compte les problèmes de développement et conception du produit pour la réalisation de votre fabrication.

Pour tous nos clients, nous proposons des diagnostics de leur machine afin de les conseiller dans des solutions d'évolutions ou de choix technologiques, en liaison avec nos compétences en support process. Ces diagnostics s'appliquent à l'ensemble des machines de brasage.

L'accompagnement technique ou process est un support technique hautement qualifié que nous vous proposons pour résorber la non qualité sur votre chaine de fabrication.



La non-qualité coûte cher !



Faire de la qualité permet de renforcer sa crédibilité auprès de ces clients, à l'inverse, la non-qualité dévalorise son savoir-faire. En outre, le coût de la non-qualité est d'autant plus important qu'elle est le plus souvent détectée tardivement (retouche, rebus, retard, frais administratifs, perte de clients, dégradation de l'image de marque...)

Le savoir faire de nos experts process permet d'intégrer plus facilement votre environnement de travail et les contraintes que vous rencontrez. Ils savent analyser et comprendre les différents points de vue, convaincre le personnel, présenter des solutions adaptées au problèmes posés. Ils s'assurent de la progression et vous aident dans sa mise en oeuvre, tout en cherchant à vous rendre autonome afin d'atteindre vos objectifs de qualité.



Nous disposons de spécialistes à même de vous conseiller et vous accompagner dans les étapes de réflexion sur le matériel, l'outillage et l'ensemble du process. L'accompagnement technique apporte toute son efficacité lors des phases suivantes :



- Etude de nouveaux projets



- Mise en oeuvre de procédés de brasage



- Accompagnement process



- Suivi de process



Site internet :



http://www.vagues-services.fr



Mes compétences :

Expert technique

Process

Optimisation

Formation

Conseil