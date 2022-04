Didier LIETS

MIXconcept a été créée en 2000.



Basée depuis l’origine dans la région Lyonnaise.



Le Management Informatique eXternalisé cœur de métier de l’activité repose sur trois offres de services :



Une offre externalisation qui correspond à une prise en charge de tout ou partie de la gestion de votre informatique (direction informatique externalisée / partagée).



Une offre expertise basée sur une mission de conseil pour vous aider et vous accompagner dans la réalisation de vos projets.



Une offre exécution, pour la prise en charge de vos tâches informatiques usuelles afin que vous puissiez vous concentrer sur votre métier.



Nous disposons pour vous satisfaire d’une structure d’assistance téléphonique dotée d’outils de gestion de parc et d’intervention à distance.



Notre ambition est de vous faire bénéficier au mieux de notre expertise avec une qualité de service que vous êtes en droit d'attendre.



Votre métier n'est pas l'informatique mais l'outil informatique est indispensable à votre métier !



Notre objectif : faire que votre informatique soit au service du développement de votre entreprise, en vous accompagnant

dans vos choix d'outils et dans leur bonne utilisation.



Notre expérience vous permet de bénéficier de notre savoir

faire, de partenaires reconnus, leaders sur leurs marchés,

et de solutions éprouvées et adaptées.



En matière de matériel, de logiciel, de réseaux, il existe quantité de solutions.

Notre expérience quotidienne, liée à la fiabilité que nous vous devons, nous a guidé dans notre choix de rester sur les standards du marché.



Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Accompagnement

Formation

Management