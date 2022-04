Didier LOMAR

Après une première expérience de direction commerciale et marketing France – Europe de treize ans, j’accompagne, depuis 2005, les dirigeants et directeurs généraux dans l’élaboration de leur stratégie de différenciation en milieu B to B.



Je vous aiderai, à travers un diagnostic stratégique ou une approche plus ciblée :

- à évaluer votre positionnement

- à élaborer une stratégie de différenciation adaptée et délibérée

- à adapter votre offre aux demandes du marché ou à en créer de nouvelles

- à développer votre avantage concurrentiel

- à aligner votre organisation sur votre stratégie

- à améliorer votre efficience commerciale

- à recruter des talents

- à coacher vos cadres



Mes compétences :

Audit

Conseil En Performance Commerciale

Conseil En Stratégie Commerciale

Recrutement