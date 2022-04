Didier LONGUEVAL

Consultant technique, spécialisé dans la mise en œuvre,la maintenance et la supervision des réseaux LAN et WAN ainsi que la gestion des PABXs au sein du service informatique interne d’une multinational américaine ,j’ai pu appréhender et résoudre les nombreux problèmes posés par l’installation et l’utilisation des systèmes d’information (sytèmes,réseaux voix et données) et de leurs utilisateurs.

Disponible et opérationnel immédiatement je suis mobile sur la France entière



Mes compétences :

Cisco

Linux

PABX

Supervision