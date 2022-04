Didier LOUIS

Homme de terrain, ouvert d’esprit ayant le sens du contact et à l’écoute, ma rigueur, ma détermination et mon sens de la négociation me permettent d’être associé à des projets à fort enjeu.



Master II achats ESAP2000 à la CDAF de Val de Fontenay (94)

BTS en tuyauterie et chaudronnerie industrielle - Lycée François Bazin. (Charleville Mézières, 08)



Formations internes:

- Transactional Six Sigma Green belt.

- Sauveteur secouriste du travail.



Formation C.D.A.F :

- Le contrat d'achats de sous traitance industrielle.



Formation APAVE:

- Habilitation électrique personnel non électricien

BO-HO-HOV chargé de chantier.



formation par CCI du Loiret:

- Anglais niveau 3C.



Mes compétences :

Chaudronnerie

Sourcing

Approvisionnement

Tôlerie

Négociation

Achats

Devis