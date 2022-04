Didier LOUIS

Originaire de Caen, pays du trotteur, après une carrière dans l'industrie du cyclisme professionnel exercée en France, en Europe et aux Etats-Unis, j'ai souhaité revenir à ma première passion : le cheval.



Si vous êtes également passionnés par les chevaux de courses, trotteurs ou galopeurs et que vous souhaitez vivre votre passion afin de ressentir de nouvelles émotions en devenant propriétaire, alors laissez-moi vous guider à selon votre rythme grâce aux qualités de découvreur et de manager de champions acquises au travers de mes expériences, passées et présentes, de la compétition sportive de haut niveau, à mes relations dans la fillière trotteur et mes connaissances en droit des affaires.









Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, vous conseiller et vous aider dans toutes les circonstances avant et après l'achat de votre cheval.



Mes compétences :

Investissement

Management