SOCIABLE, RIGOUREUX, DISCRET, AUTONOME, AIME AUSSI LE TRAVAIL EN EQUIPE, CAPACITÉ D'ADAPTATION, APPREND TRÈS VITE, INVESTI DANS SON TRAVAIL, MÉTICULEUX et CONSCIENCIEUX..

J'AIME LES CHIFFRES



Mes compétences :

Cash Management

Bank Reconciliations

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Profit and Loss Accounts

Bookkeeping

IBM AS400 Hardware

Microsoft Excel

Microsoft Word