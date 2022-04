Je m'appelle Didier LUEKA. Je travaille pour le Groupe Total en qualité de contrôleur de gestion après avoir travaillé durant 7 ans en Belgique comme contrôleur financier chez PetroFina.



J'ai une formation Bac +4 en comptabilité et contrôle de gestion (CNAM Paris) et Bac+3 en gestion des entreprises (IPEPS Verviers - Belgique). Ayant très souvent travaillé dans les matières comptables et financières, je souhaite, dans le cadre de ma prochaine affectation, exercer la fonction de chef comptable ou chef de service contrôle de gestion ou éventuellement directeur financier d'une filiale de Total en Afrique.



Mes compétences :

Analyse comptable et financière

Coordinateur logistique