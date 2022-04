Junior KALALA

Master en Gestion des Ressources Animales et Végétales en Milieux de l'Université de Liège(Belgique) et Ingénieur Agronome en Gestion des Ressources Naturelles de l'Université de Kinshasa la Première université de la République Démocratique du Congo orienté sur les questions de la faune et de la flore et Spécialiste des aspects sociaux de la gestion durable des forêts avec emphase sur la gestion des forêts,contrôle forestier, la gestion des aires protégées, identification des terroirs et finage villageois ,la gestion des terre ,certification forestière ,observation indépendante des forêts et la sécurisation foncière.



Mes compétences :

Restitution

Global Positioning System

email

Taxation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Internet

Due Diligence

Audit