Didier MAHY

B.U. Manager / Senior Project Manager (TCC, Télécontrôle-RTU, Télécom, IT, …) / Projects & Portfolio Management Officer



Ingénieur Industriel Electricien (Option Electronique)





Objectif Professionnel :



Apporter mon expertise en gestion de projet en temps que : Leader, Proactif, Fédérateur, Organisateur, Manager d’équipe, Coach et Formateur du personnel au sein d’une entreprise dynamique. Conduire des projets et en assurer leurs réalisations dans les budgets et délais impartis.





Domaines de compétences :



• Télécommande Centralisée (TCC)

o Mettre en place une nouvelle tête de commande (Baies Centrales) pour la TCC HT/MT de la région bruxelloise (Etude, Appel d’offre, Comparaison, Mise en œuvre)

o Mixité d’injection 36kV parallèle (//) et Série en mode synchrone (1ère mondiale)

o Faire évoluer le mode d’injection TCC sur la région bruxelloise vers // (Etude, Rédaction cahier des charges, Appel d’offre européen, Comparaison d’offre, …)



• People Management

o Planifier, organiser, déléguer et contrôler la bonne exécution des tâches de chacun.

o Former, coacher, écouter et évaluer le personnel d’équipe.



• Télécontrôle / Remote Terminal Unit (RTU)

o Etudier et mettre en place des télécommandes de type : Numériques (SCS 100, LSA, …), à µ-Processeur (TG-709, -809, -805 ; TRACEC-62, -142, -143; …), ainsi que d’autres types.



• Relationnel

o Ecouter, challenger et traduire les besoins clients en solutions technico-économiques s’inscrivant dans la politique de gestion de l’entreprise.

o Concevoir, Rédiger, négocier et challenger les appels d’offres et résultats avec les différents partenaires potentiels.



• Protections

o Etudier les techniques de protection et télé-protection des réseaux HT & MT.

o Etudier et calculer les paramètres de protection et télé-protection.



• Telecom

o Coordonner la maintenance du réseau privé Hertzien « Electricien ».

o Participer à l’étude et la mise en place du réseau de téléphonie privée sur support 2MB (couverture nationale).

o Etudier, mettre en place et assurer la maintenance du réseau optique « Back-Bone 144 fibres optiques » autour de Bruxelles (collaboration Electrabel, Distrigaz, Coditel, MET, …)

o Participer à l’étude et l’élaboration d’un réseau « Synchronous Data Hierarchy » (SDH) afin d’assurer une couverture nationale.

• IT

o Mettre en place un réseau IT et le premier « Cluster» avec « Array » de disque (1998)

o Mettre en place en collaboration avec le service « IT Governance» d’une « Cartographie Applicative ».

o Développer et mettre en place une méthodologie de gestion de projet IT commune à tous les départements IT Elia (IT-Process & IT-Services).

o Gérer et mette en place les applications « Market » relatives à l’application de la directive européenne en matière de libéralisation du marché de l’électricité en Belgique.





Parcours professionnel :



AFMPS (detached of Smals) 2013 - ...

Smals 2007 - 2013

Elia Asset S.A. 2001 – 2006

Electrabel S.A. 1991 – 2000

Unerg S.A. 1986 – 1990



2014 - ... : Executive Projects & Portfolio Management Officer @ afmps

2013 - 2014 : Program Manager PDM (Plan Dispositifs Médicaux Belge) @ afmps

2007- 2013 : Chain Project Leader - Program Manager

o Budgets de 250 k à 1 M €

o Coordinateur des équipes de développement Smals (de 1 à 4 équipes)

2004-2006 : IT Project Manager

o Budgets de 750 k à 2 M €

o Equipes de 16 personnes (internes et externes)

2003-2004 : IT Quality & Knowledge Manager

o Budgets : 500 k €

o Equipes de 5 personnes (internes et externes)

2000-2003 : Expert Maintenance Télétransmission

o Budgets de 500 k à 20 M €

o Equipes de 10 personnes (internes)

1987-2000 : Chef de Service technique Télécontrôle-Télétransmission

o Budgets de 2 M à 15 M €

o Equipes de 12 à 15 personnes (internes)



Mes compétences :

Coach

Fédérateur

Leader

Manager

Manager d'équipe

Proactif