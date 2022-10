Olivier BÉROUDIAUX

O Tisserand de Liens / People Bridger = faire des liens / ponts entre des clients (PME & grands comptes) et mes partenaires RH offrant des solutions innovantes à valeurs ajoutées sur le Talent Management Collaboratif, la Gestion Participative du Changement, et l'Innovation avec des Hackathons.



O +25 ans d'expériences multidisciplinaires en Sales & Marketing - multi-secteurs



O Activité extra-professionnelle en développement depuis 2016: Accompagner les transitions professionnelles (individuel) = coaching de carrière: https://about.me/beroudiaux.olivier



O Réseaux: Clubs d'affaires, Chambres de commerces et Associations professionnelles RH, ...



O CONTACT: olivier@beroudiaux.eu ou +32 494 435 249 / Coach, Facilitateur IC / Mentor @ Duo for a Job: -- > https://about.me/beroudiaux.olivier



O Plus Infos: https://www.linkedin.com/in/olivierberoudiaux/



Mes compétences :

Sales & Marketing

Channel Management

Ouvert aux autres

Créatif

Networker

Organisé

Animateur d'équipe

Relations publiques

Networking

New business development

B2B

Servicedesk

Organisation d'évènements

Outsourcing Services

Marketing direct

BPMS

CRM

Leasing

Vente

Chargé de clientèle

Accompagnement individuel

Barcode

Team Spirit

Outplacement Reclassement