Martine GABRIEL

Coach professionnel, formé et membre de l'Institut pour le développement du potentiel humain "Coaching de gestion INC, Canada", psychologue d'entreprises, diplomée en marketing, j'ai développé mon savoir-faire à travers différentes expériences en tant que commerciale dans le secteur du service, consultante en formation, consultante en recrutement et sélection et responsable des ressources humaines dans une entreprise à vocation internationale et travaillant avec la Commission européenne.

Cinq années en Espagne m'ont permis d'acquérir les richesses d'une autre culture en matière de travail professionnel et d'étudier d'autres modes de fonctionnement.

Ma grande force en tant que coach est de faciliter votre vie relationnelle, de voir les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles et de visualiser l'évolution des évènements dans votre futur.



Mes compétences :

Ressources humaines