Didier MAILLE

Maitrise d’œuvre, pilotage et coordination de travaux du bâtiment, ile de la Réunion.



Pour tous vos projets de construction, rénovation ou extension.

Protégez-vous des erreurs et des malfaçons. Et surtout économisez du temps et de l’argent.

Faites surveiller votre chantier par un professionnel indépendant des entrepreneurs.



Nos 27 ans d’expérience professionnelle sont à votre service:

- Finalisation du projet, plans, permis de construire et déclaration de travaux

- Assistance Administrative et financière

- Choix des matériaux et solutions techniques

- Recherche, sélection et contrats des entreprises intervenantes

- Mission OPC – ordonnancement, pilotage et coordination des travaux

- Réception des ouvrages, vérification des factures et gestion des règlements



Mes compétences :

Coordination de travaux

Construction

Réhabilitation

Traduction