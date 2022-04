Didier MAILHE

Passionné par la création de vins de qualité j'ai obtenu des médailles tant en France qu'à l'étranger. Autonome et polyvalent j'ai l’habitude d’encadrer et de former le personnel. Je suis de plus un excellent dégustateur et assembleur.

On me dit dynamique, ouvert, à l’écoute et communicatif, qualités indispensables pour pouvoir travailler avec les gens des pays où au début je ne connaissais pas la langue.



Mes compétences :

Viticulture

Oenotourisme

Dégustation

Identification et gestion des Terroirs

Oenologie, vinifications, conseil.